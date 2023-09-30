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Боевая группа К2 уничтожила вражеский блокпост на направлении Соледар-Северск

Киев • УНН

 • 355979 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Боевая группа К2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожила блокпост российских оккупантов на направлении Соледар-Северск. Видео опубликовали на ютуб-канале подразделения, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на прицел ночному экипажу тяжелых ударных дронов попал блокпост оккупантов на одной из асфальтированных дорог.

Утренняя аэроразведка выявила места потенциального скопления и лучшие для нанесения поражения места, что позволило ночью успешно и качественно выполнить свою работу.

Цитата

«Командиром экипажа был заместитель командира батальона Оскар, а за пультом опытный пилот – Лейла», — говорится в сообщении.

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