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Бої знову спалахнули в афганській долині Панджшер, осередку опору талібам

Бої знову спалахнули в афганській долині Панджшер, осередку опору талібам

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Навколо долини Панджшер, яка продовжує чинити опір натиску бойовиків, у вівторок поновилися бої. Про це повідомляє CNN з посиланням на Фронт національного опору і представників руху "Талібан", передає УНН.

Деталі

Так, командир, що бореться проти талібів, сказав CNN, що силам, які ведуть бій з групою бойовиків, вдалося відбити напад талібів.

Цитата

"У районі перевалу Хавак, який з'єднується з Панджшером, йдуть важкі бої", - сказав командувач.

"У нас не було Інтернету досі. Сили опору знаходяться у Пулі Хісарі, і зіткнення тривають. У талібів сотні жертв", - додав співрозмовник CNN.

Деталі

Канал пише, що поки не зміг перевірити заяви про жертви або оцінити масштаб бойових дій.

У відеозверненні в понеділок Маулві Абдул Халік Фатех, командир талібів на лінії фронту, спростував попередні повідомлення про бойові дії, заявивши, що вони сподіваються на рішення шляхом переговорів. Пізніше в той же день джерело в "Талібан" підтвердив відновлення бойових дій.

"Була джентльменська угода про те, що жодна зі сторін не буде атакувати, але вчора вони спробували атакувати і увійти в Панджшер з півдня і півночі. На щастя, Сили Фронту національного опору відбили атаки і підпалили кілька їх бронемашин. Сили талібів, що вийшли з Гульбахару, відступили до міста Чарикар", - сказав прессекретар Фронту Алі Назарі.

Додамо

30 серпня афганське телебачення повідомило, що бойовики "Талібану" атакували провінцію Панджшер, проте опозиція відбила напад радикального руху, який захопив майже всі провінції Афганістану.

Раніше лідер антиталібської коаліції в Афганістані відхилив ультиматум "Талібану" здати провінцію Панджшер.

Радикальний рух "Талібан" узяв в облогу сили опору, які знаходяться в афганській провінції.

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