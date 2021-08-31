Бои вновь вспыхнули в афганской долине Панджшер, очаге сопротивления талибам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Вокруг долины Панджшер, которая продолжает сопротивляться натиску боевиков, во вторник возобновились бои. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Фронт национального сопротивления и представителей движения “Талибан”, передает УНН.
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Так, командир, сражающийся против талибов, сказал CNN, что силам, ведущим бой с группой боевиков, удалось отразить нападение талибов.
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“В районе перевала Хавак, который соединяется с Панджшером, идут тяжелые бои”, — сказал командующий.
“У нас не было Интернета до сих пор. Силы сопротивления находятся в Пули Хисаре, и столкновения продолжаются. У талибов сотни жертв”, — добавил собеседник CNN.
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Канал пишет, что пока не смог проверить заявления о жертвах или оценить масштаб боевых действий.
В видеообращении в понедельник Маулви Абдул Халик Фатех, командир талибов на линии фронта, опроверг предыдущие сообщения о боевых действиях, заявив, что они надеются на решение путем переговоров. Позже в тот же день источник в “Талибане” подтвердил возобновление боевых действий.
“Было джентльменское соглашение о том, что ни одна из сторон не будет атаковать, но вчера они попытались атаковать и войти в Панджшер с юга и севера. К счастью, Силы Фронта национального сопротивления отразили атаки и подожгли несколько их бронемашин. Силы талибов, вышедшие из Гульбахара, отступили в город Чарикар”, — сказал пресс-секретарь Фронта Али Назари.
Добавим
30 августа афганское телевидение сообщило, что боевики “Талибана” атаковали провинцию Панджшер, однако оппозиция отбила нападение радикального движения, захватившего почти все провинции Афганистана.
Ранее лидер антиталибской коалиции в Афганистане отклонил ультиматум “Талибана” сдать провинцию Панджшер.
Радикальное движение “Талибан” взяло в осаду силы сопротивления, которые находятся в афганской провинции.