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Боєць "Закарпатського легіону" потрапив у полон до бойовиків "ДНР"

Боєць "Закарпатського легіону" потрапив у полон до бойовиків "ДНР"

Київ • УНН

 • 21455 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Піхотинець Закарпатської бригади Збройних сил Українець потрапив у полон до бойовиків "ДНР" після обстрілу взводного опорного пункту в зоні проведенні операції Об'єднаних сил. Таку заяву опублікувало командування на сторінці 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Facebook, передає УНН.

Один з бійців бригади Ігор Мирончук зник 10 лютого, у зв'язку з чим командування припускало його потрапляння у полон. Після перегляду ряду повідомлень ресурсів бойовиків "ДНР" у бригаді підтвердили, що на фото і відео дійсно фігурує зазначений військовий.

На переконання співслужбовців Мирончука, бойовики змушують його читати вигідні їм пропагандистські тексти, але закликають не засуджувати його через це, оскільки він перебуває в умовах фізичного та психологічного тиску і, ймовірно, страждає від контузії.

"Головне для нас, для його рідних та близьких – бачити, що він живий. На відео, записаному та змонтованому з метою пропаганди, пригнічений стан Ігоря, фрази, не властиві йому за будь-яких звичайних обставин, друзі та побратими Ігоря пояснюють моральним тиском, якому він піддається в полоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу зник військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. 

Українські Національні Новини

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