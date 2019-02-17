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Боец "Закарпатского легиона" попал в плен к боевикам "ДНР"

Боец "Закарпатского легиона" попал в плен к боевикам "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 21455 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Пехотинец Закарпатской бригады Вооруженных сил Украинец попал в плен к боевикам "ДНР" после обстрела взводного опорного пункта в зоне проведения операции Объединенных сил. Такое заявление опубликовало командование на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Facebook, передает УНН.

Один из бойцов бригады Игорь Мирончук исчез 10 февраля, в связи с чем командование предполагало его попадание в плен. После просмотра ряда сообщений ресурсов боевиков "ДНР" в бригаде подтвердили, что на фото и видео действительно фигурирует указанный военный.

По мнению сослуживцев Мирончука, боевики заставляют его читать выгодные им пропагандистские тексты, но призывают не осуждать его за это, поскольку он находится в условиях физического и психологического давления и, вероятно, страдает от контузии.

"Главное для нас, для его родных и близких - видеть, что он жив. На видео, записанном и смонтированном с целью пропаганды, подавленное состояние Игоря, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и собратья Игоря объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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