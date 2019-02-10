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В зоні ООС зник військовослужбовець

В зоні ООС зник військовослужбовець

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. В зоні проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу зник військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Про це повідомила прес-служба бригади, передає УНН.

"Вчора під час обстрілу противником взводного опорного пункту один наш військовослужбовець дістав поранення та був евакуйований для надання медичної допомоги. Ще один військовослужбовець, ймовірно, через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій. За цих обставин ми не виключаємо потрапляння його в полон", - йдеться в повідомленні.

У бригаді зазначили, що пошуки військовослужбовця "всіма доступними в умовах поточної ситуації засобами та методами тривають".

Нагадаємо, бойовики тричі обстріляли позиції українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

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