В зоне ООС исчез военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Об этом сообщила пресс-служба бригады, передает УНН.
"Вчера во время обстрела противником взводного опорного пункта один наш военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Еще один военнослужащий, вероятно, из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении вражеских позиций. В этих обстоятельствах мы не исключаем попадания в плен", - говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что поиски военнослужащего "всеми доступными в условиях текущей ситуации средствами и методами продолжаются".
Напомним, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.