Боррель закликав Китай вплинути на росію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час брифінгу у Стокгольмі в Швеції закликав Китай вплинути на росію, щоб країна-агресор припинила свою війну в Україні, пише УНН.
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"Ми не можемо мати нормальні відносини з Китаєм, якщо Китай не використає свій сильний вплив на росію, щоб зупинити цю війну", - підкреслив дипломат.
Доповнення
Боррель повідомив, що міністри закордонних справ ЄС отримали документ від Європейської служби зовнішніх дій та під час неформальної зустрічі у Стокгольмі обговорять позицію Європейського Союзу щодо Китаю. За словами дипломата, відносини розглянуть з позиції Пекіну як партнера, конкурента, а також їх різні політичні, економічні системи.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Китай повинен дати росії зрозуміти, що вона "зайшла в глухий кут" в Україні.