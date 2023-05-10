Китай повинен дати росії зрозуміти, що вона "зайшла в глухий кут" - голова МЗС Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Китай повинен дати росії зрозуміти, що вона "зайшла в глухий кут" в Україні, вважає міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, пише УНН з посиланням на France Info.
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Голова МЗС Франції зробила заяву під час звіту на Раді міністрів у Парижі в присутності німецької колеги Анналени Бербок у середу, 10 травня.
Колонна закликала Китай використати "свої відносини з росією", щоб "дати їй зрозуміти, що вона у глухому куті" в Україні.
За словами голови французької дипломатії, Пекін має попросити москву "повернутися до розуму для повернення до миру".
Нагадаємо
Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс в інтерв'ю France Inter заявив, що "жодна з цілей", поставлених росіянами рік тому, "не досягнута", і "путін уже програв" війну в Україні.