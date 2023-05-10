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Віцепрезидент Єврокомісії: путін уже програв війну

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Віцепрезидента Єврокомісії Франс Тіммерманс в інтерв'ю France Inter заявив, що "жодна з цілей", поставлених росіянами рік тому, "не досягнута", і "путін уже програв" війну в Україні, пише УНН.

Цитата

"Ви можете програти війну, але продовжувати битися", - сказав Тіммерманс в середу вранці в інтерв'ю France Inter, що є частиною Radio France.

"Я вважаю, що путін уже програв війну в Україні", - продовжив він, - тому що "жодну із цілей, які він ставив рік тому, не досягнуто".

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За його словами, росіяни "скрізь зазнали невдачі, вони більше не можуть йти, це показує розпач із цими дронами; українці мають засоби відтіснити росіян, і вони це зроблять".

При цьому він зазначив, що "нам вдається мобілізувати кошти та волю у промисловості для виробництва цих необхідних боєприпасів в Україні".

"Завжди є небезпека, що ми звикнемо до війни" після року з початку вторгнення рф, вважає Тіммерманс. "Але я бачу загальноєвропейську політичну волю продовжувати підтримувати зусилля українців із самооборони, бо всі чудово розуміють, що це не просто війна в Україні, а спроба путіна нав'язати себе сусідам і нав'язати себе нам - це боротися за нашу свободу".

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