Вице-президент Еврокомиссии: путин уже проиграл войну

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"Вы можете проиграть войну, но продолжать сражаться", - сказал Тиммерманс в среду утром в интервью France Inter, являющейся частью Radio France.

"Я считаю, что путин уже проиграл войну в Украине", - продолжил он, - потому что "ни одна из целей, которые он ставил год назад, не достигнута".

Детали

По его словам, россияне "везде потерпели неудачу, они больше не могут спешить, это показывает отчаяние с этими дронами; украинцы имеют средства оттеснить россиян, и они это сделают".

При этом он отметил, что "нам удается мобилизовать средства и волю у промышленности для производства этих необходимых боеприпасов в Украине".

"Всегда есть опасность, что мы привыкнем к войне" после года с начала вторжения рф, считает Тиммерманс. "Но я вижу общеевропейскую политическую волю продолжать поддерживать усилия украинцев по самообороне, потому что все прекрасно понимают, что это не просто война в Украине, а попытка путина навязать себя соседям и навязать себя нам - это бороться за нашу свободу".

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейская Украина – лучший ответ москве.