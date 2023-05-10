Китай должен дать россии понять, что она "зашла в тупик" - глава МИД Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Китай должен дать россии понять, что она "зашла в тупик" в Украине, считает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет УНН со ссылкой на France Info.
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Глава МИД Франции сделала заявление во время отчета на Совете министров в Париже в присутствии немецкой коллеги Анналены Бербок в среду, 10 мая.
Колонна призвала Китай использовать "свои отношения с россией", чтобы "дать ей понять, что она в тупике" в Украине.
По словам главы французской дипломатии, Пекин должен попросить Москву "вернуться к разуму для возвращения к миру".
Напомним
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью France Inter заявил, что "ни одна из целей", поставленных россиянами год назад, "не достигнута", и "путин уже проиграл" войну в Украине.