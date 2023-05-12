Боррель призвал Китай повлиять на россию

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"Мы не можем иметь нормальные отношения с Китаем, если Китай не использует свое сильное влияние на россию, чтобы остановить эту войну", - подчеркнул дипломат.

Дополнение

Боррель сообщил, что министры иностранных дел ЕС получили документ от Европейской службы внешних действий и во время неформальной встречи в Стокгольме обсудят позицию Европейского Союза в отношении Китая. По словам дипломата, отношения рассмотрят с позиции Пекина как партнёра, конкурента, а также их различные политические, экономические системы.

Напомним

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Китай должен дать россии понять, что она "зашла в тупик" в Украине.