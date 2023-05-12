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13 марта, 19:26 • 49694 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105296 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107975 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108124 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101943 просмотра

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13 марта, 10:29 • 95996 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110469 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боррель призвал Китай повлиять на россию

Боррель призвал Китай повлиять на россию

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга в Стокгольме в Швеции призвал Китай повлиять на россию, чтобы страна-агрессор прекратила свою войну в Украине, пишет УНН.

Цитата

"Мы не можем иметь нормальные отношения с Китаем, если Китай не использует свое сильное влияние на россию, чтобы остановить эту войну", - подчеркнул дипломат.

Дополнение

Боррель сообщил, что министры иностранных дел ЕС получили документ от Европейской службы внешних действий и во время неформальной встречи в Стокгольме обсудят позицию Европейского Союза в отношении Китая. По словам дипломата, отношения рассмотрят с позиции Пекина как партнёра, конкурента, а также их различные политические, экономические системы.

Напомним

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Китай должен дать россии понять, что она "зашла в тупик" в Украине.

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