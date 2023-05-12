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Боррель: міністри ЄС обговорять позицію блоку щодо Китаю

Боррель: міністри ЄС обговорять позицію блоку щодо Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністри закордонних справ ЄС отримали документ від Європейської служби зовнішніх дій та під час неформальної зустрічі у Стокгольмі у Швеції обговорять позицію Європейського Союзу щодо Китаю. Про це повідомив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Сьогодні ключовим питанням буде Китай. Міністри отримали документ, схвалений високими представницькими службами, щоб визначити позицію Європейського Союзу щодо Китаю... в цьому документі ми переглядаємо нашу позицію щодо Китаю з трьох точок зору", - сказав головний дипломат ЄС.

Деталі

Він повідомив, що лідери країн-членів Євросоюзу розглянуть питання щодо відносин з Китаєм під час Європейської Ради наприкінці червня 2023 року. За словами дипломата, відносини розглянуть з позиції Пекіну як партнера, конкурента, а також їх різні політичні, економічні системи.

"Китай - це партнер. Ми обмінюємося з Китаєм 2,7 мільярда євро на день. Китай – конкурент. Безумовно, це економічне зростання, це технологічний потенціал, це конкурент. У нас є інші конкуренти, не тільки Китай, але Китай є дуже важливим конкурентом не тільки як постачальник дешевих товарів. По-третє, про те, наскільки наші політичні, економічні системи абсолютно різні. У нас багатопартійна демократія, вони єдина партія. Ми маркетингова економіка, китайська економіка керується державою", - пояснив він.

Боррель зауважив, що Європі потрібно співпрацювати з Китаєм, оскільки без "міцної взаємодії неможливо спробувати вирішити найважливіші глобальні виклики".

"Китай видобуває більше золота, ніж решта світу разом узяті. Тому забудьте про вирішення проблеми зміни клімату без міцної взаємодії з Китаєм. І це буде обговорення з державами-членами", - додав представник.

Він зауважив, що документ, схвалений Європейською службою зовнішніх дій, є "вивіреним" та має показати, що ЄС "потрібно більше єдності".

Нагадаємо

У виконавчій владі ЄС у Брюсселі закликають європейські уряди продовжувати переговори з Китаєм і не ізолювати його, на тлі поглиблення напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

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