Боррель: міністри ЄС обговорять позицію блоку щодо Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністри закордонних справ ЄС отримали документ від Європейської служби зовнішніх дій та під час неформальної зустрічі у Стокгольмі у Швеції обговорять позицію Європейського Союзу щодо Китаю. Про це повідомив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні ключовим питанням буде Китай. Міністри отримали документ, схвалений високими представницькими службами, щоб визначити позицію Європейського Союзу щодо Китаю... в цьому документі ми переглядаємо нашу позицію щодо Китаю з трьох точок зору", - сказав головний дипломат ЄС.
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Він повідомив, що лідери країн-членів Євросоюзу розглянуть питання щодо відносин з Китаєм під час Європейської Ради наприкінці червня 2023 року. За словами дипломата, відносини розглянуть з позиції Пекіну як партнера, конкурента, а також їх різні політичні, економічні системи.
"Китай - це партнер. Ми обмінюємося з Китаєм 2,7 мільярда євро на день. Китай – конкурент. Безумовно, це економічне зростання, це технологічний потенціал, це конкурент. У нас є інші конкуренти, не тільки Китай, але Китай є дуже важливим конкурентом не тільки як постачальник дешевих товарів. По-третє, про те, наскільки наші політичні, економічні системи абсолютно різні. У нас багатопартійна демократія, вони єдина партія. Ми маркетингова економіка, китайська економіка керується державою", - пояснив він.
Боррель зауважив, що Європі потрібно співпрацювати з Китаєм, оскільки без "міцної взаємодії неможливо спробувати вирішити найважливіші глобальні виклики".
"Китай видобуває більше золота, ніж решта світу разом узяті. Тому забудьте про вирішення проблеми зміни клімату без міцної взаємодії з Китаєм. І це буде обговорення з державами-членами", - додав представник.
Він зауважив, що документ, схвалений Європейською службою зовнішніх дій, є "вивіреним" та має показати, що ЄС "потрібно більше єдності".
Нагадаємо
У виконавчій владі ЄС у Брюсселі закликають європейські уряди продовжувати переговори з Китаєм і не ізолювати його, на тлі поглиблення напруженості між Вашингтоном і Пекіном.