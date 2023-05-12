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Боррель: министры ЕС обсудят позицию блока в отношении Китая

Боррель: министры ЕС обсудят позицию блока в отношении Китая

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Министры иностранных дел ЕС получили документ от Европейской службы внешних действий и во время неформальной встречи в Стокгольме в Швеции обсудят позицию Европейского Союза по Китаю. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня ключевым вопросом будет Китай. Министры получили документ, одобренный высокими представительскими службами, чтобы определить позицию Европейского Союза в отношении Китая... в этом документе мы пересматриваем нашу позицию в отношении Китая с трёх точек зрения", - сказал главный дипломат ЕС.

Детали

Он сообщил, что лидеры стран-членов Евросоюза рассмотрят вопрос об отношениях с Китаем во время Европейского Совета в конце июня 2023 года. По словам дипломата, отношения рассмотрят с позиции Пекина как партнера, конкурента, а также их различные политические, экономические системы.

"Китай - это партнер. Мы обмениваемся с Китаем 2,7 миллиарда евро в день. Китай – конкурент. Безусловно, это экономический рост, это технологический потенциал, это конкурент. У нас есть другие конкуренты, не только Китай, но Китай является очень важным конкурентом не только как поставщик дешевых товаров. В-третьих, о том, насколько наши политические, экономические системы абсолютно разные. У нас многопартийная демократия, у них единая партия. Мы маркетинговая экономика, китайская экономика управляется государством", - пояснил он.

Боррель отметил, что Европе нужно сотрудничать с Китаем, поскольку без "прочного взаимодействия невозможно попытаться решить важнейшие глобальные вызовы".

"Китай добывает больше золота, чем остальной мир вместе взятый. Поэтому забудьте о решении проблемы изменения климата без прочного взаимодействия с Китаем. И это будет обсуждение с государствами-членами", - добавил представитель.

Он отметил, что документ, одобренный Европейской службой внешних действий, является "выверенным" и должен показать, что ЕС "нужно больше единства".

Напомним

В исполнительной власти ЕС в Брюсселе призывают европейские правительства продолжать переговоры с Китаем и не изолировать его, на фоне углубления напряженности между Вашингтоном и Пекином.

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