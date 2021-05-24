Боррель від імені ЄС вимагає провести міжнародне розслідування примусової посадки в Мінську літака Ryanair

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“23 травня білоруська влада зробила неприпустимий крок і змусила цивільний літак здійснити вимушену посадку в Мінську. Літак, що належить компанії ЄС, який літав між двома столицями ЄС і перевозив більше 100 пасажирів, змусив приземлитися військовий літак Білорусі. Один з пасажирів рейсу, Раман Пратасєвіч, незалежний журналіст з Білорусі, був затриманий білоруською владою і позбавлений можливості сісти на літак в аеропорту Мінська до пункту призначення. Це ще одна кричуща спроба білоруської влади змусити замовкнути всі голоси опозиції”, — йдеться в заяві.

Деталі

Боррель від імені блоку закликав чинну владу Білорусі до негайного звільнення Пратасєвіча.

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“Здійснюючи цей акт примусу, білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу. Необхідно провести міжнародне розслідування цього інциденту, щоб встановити будь-яке порушення правил міжнародної авіації. Ця ситуація буде піднята на майбутньому засіданні Ради Європи. ЄС розгляне наслідки цієї дії, в тому числі вживе заходів проти винних”, — сказано в заяві.

Контекст

Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.



“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапєгу, дівчину Протасєвіча.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.