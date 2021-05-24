Боррель от имени ЕС требует провести международное расследование принудительной посадки в Минске самолета Ryanair
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Европейский союз считает необходимым провести международное расследование инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair Афины — Вильнюс, на борту которого находился белорусский журналист Роман Протасевич. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени ЕС, передает УНН.
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“23 мая белорусские власти предприняли недопустимый шаг и вынудили гражданский самолет совершить вынужденную посадку в Минске. Самолет, принадлежащий компании ЕС, летавший между двумя столицами ЕС и перевозивший более 100 пассажиров, вынудил приземлиться военный самолет Беларуси. Один из пассажиров рейса, Раман Пратасевич, независимый журналист из Беларуси, был задержан белорусскими властями и лишен возможности сесть на самолет в аэропорту Минска до пункта назначения. Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции”, — говорится в заявлении.
Детали
Боррель от имени блока призвал действующие власти Беларуси к немедленному освобождению Пратасевича.
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“Осуществляя этот акт принуждения, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Необходимо провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить любое нарушение правил международной авиации. Эта ситуация будет поднята на предстоящем заседании Совета Европы. ЕС рассмотрит последствия этого действия, в том числе примет меры против виновных”, — сказано в заявлении.
Контекст
Около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.
Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.