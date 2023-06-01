Боррель у Молдові висловив співчуття щодо останньої атаки рф по Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, перебуваючи з візитом у Молдові, висловив співчуття у зв'язку з останньою атакою рф по Києву. Він також зауважив, що росію не запрошено на саміт Європейської політичної спільноти "не тому, що ми не хочемо, а тому, що путін виключив її зі спільноти", передає кореспондент УНН.
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"Мені сьогодні доводиться висловлювати співчуття щодо нового нападу на Київ, унаслідок якого загинуло двоє дітей. Це ще один доказ того, що росія продовжує атакувати мирне населення в Україні... Важливо, щоб це повідомлення дійшло до росії. росії тут немає не, тому що ми не хочемо запрошувати росію, а тому, що путін виключив росію із цієї спільноти, розпочавши свою невиправдану агресію проти України", - заявив він.
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Боррель висловив сподівання, що присутність лідерів з держав Євросоюзу та інших країн-партнерів у Молдові, "за кілька кілометрів кордону" з Україною, "надішле сильний сигнал про єдність держав" щодо захисту прав людей. Головний дипломат ЄС також повідомив три ключові задачі саміту.
"Ми повинні попрацювати над трьома пунктами. По-перше, кращий зв'язок між людьми цієї політичної спільноти. По-друге, це стабілізація нашого континенту. У нас багато проблем на Балканах. Третій - безпека. Стабільність, з’єднаність і безпека. Це три ключових слова цієї зустрічі, на якій ми створюємо спільний погляд на зовнішню політику Євросоюзу", - підсумував він.
Нагадаємо
Через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ загинула 9-річна дівчинка. Також повідомляється про численні руйнування, зокрема у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах міста.