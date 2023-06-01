Боррель в Молдове выразил соболезнования по поводу последней атаки рф по Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, находясь с визитом в Молдове, выразил соболезнования в связи с последней атакой рф по Киеву. Он также отметил, что россия не приглашена на саммит Европейского политического сообщества "не потому, что мы не хотим, а потому, что путин исключил ее из сообщества", передает корреспондент УНН.
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"Мне сегодня приходится выражать соболезнования в связи с новым нападением на Киев, в результате которого погибли двое детей. Это еще одно доказательство того, что россия продолжает атаковать мирное население в Украине... Важно, чтобы это сообщение дошло до россии. россии здесь нет не потому, что мы не хотим приглашать россию, а потому, что путин исключил россию из этого сообщества, начав свою неоправданную агрессию против Украины", - заявил он.
Детали
Боррель выразил надежду, что присутствие лидеров из государств Евросоюза и других стран-партнеров в Молдове, "в нескольких километрах границы" с Украиной, "пошлет сильный сигнал о единстве государств" по защите прав людей. Главный дипломат ЕС также сообщил три ключевые задачи саммита.
"Мы должны поработать над тремя пунктами. Во-первых, лучшая связь между людьми этого политического сообщества. Во-вторых, это стабилизация нашего континента. У нас много проблем на Балканах. Третий - безопасность. Стабильность, соединение и безопасность. Это три ключевых слова этой встречи, на которой мы создаем общий взгляд на внешнюю политику Евросоюза", - подытожил он.
Напомним
Из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев погибла 9-летняя девочка. Также сообщается о многочисленных разрушениях, в частности в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах города.