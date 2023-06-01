Боррель в Молдове выразил соболезнования по поводу последней атаки рф по Киеву

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"Мне сегодня приходится выражать соболезнования в связи с новым нападением на Киев, в результате которого погибли двое детей. Это еще одно доказательство того, что россия продолжает атаковать мирное население в Украине... Важно, чтобы это сообщение дошло до россии. россии здесь нет не потому, что мы не хотим приглашать россию, а потому, что путин исключил россию из этого сообщества, начав свою неоправданную агрессию против Украины", - заявил он.

Детали

Боррель выразил надежду, что присутствие лидеров из государств Евросоюза и других стран-партнеров в Молдове, "в нескольких километрах границы" с Украиной, "пошлет сильный сигнал о единстве государств" по защите прав людей. Главный дипломат ЕС также сообщил три ключевые задачи саммита.

"Мы должны поработать над тремя пунктами. Во-первых, лучшая связь между людьми этого политического сообщества. Во-вторых, это стабилизация нашего континента. У нас много проблем на Балканах. Третий - безопасность. Стабильность, соединение и безопасность. Это три ключевых слова этой встречи, на которой мы создаем общий взгляд на внешнюю политику Евросоюза", - подытожил он.

Напомним

Из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев погибла 9-летняя девочка. Также сообщается о многочисленных разрушениях, в частности в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах города.