Боррель: країни Євросоюзу планують витратити 70 млрд євро на нарощування оборонних потужностей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на Європейському саміті з оборони та безпеки (Europe Defence and Security Summit) заявив, що країни-члени ЄС впродовж наступних трьох років планують витратити 70 мільярдів євро на нарощування оборонних потужностей, передає кореспондент УНН.
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"У планах країн-членів витратити протягом наступних трьох років 70 мільярдів євро на нарощування оборонних потужностей, щоб підвищити обороноздатність. Це досить багато", - заявив він.
Деталі
Головний дипломат ЄС наголосив, що Європі потрібна "сильніша оборонна промисловість", оскільки "для захисту потрібна зброя".
Нагадаємо
На початку травня офіційні особи заявили, що ЄС планує збільшити свої виробничі потужності з виробництва артилерійських снарядів до одного мільйона на рік.