Боррель: страны Евросоюза планируют потратить 70 млрд евро на наращивание оборонных мощностей

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"В планах стран-членов потратить в течение следующих трех лет 70 миллиардов евро на наращивание оборонных мощностей, чтобы повысить обороноспособность. Это достаточно много", - заявил он.

Детали

Главный дипломат ЕС подчеркнул, что Европе нужна "более сильная оборонная промышленность", поскольку "для защиты нужно оружие".

Напомним

В начале мая официальные лица заявили, что ЕС планирует увеличить свои производственные мощности по производству артиллерийских снарядов до одного миллиона в год.