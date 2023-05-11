Боррель: страны Евросоюза планируют потратить 70 млрд евро на наращивание оборонных мощностей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель на Европейськом саммите с обороны та безопасности (Europe Defence and Security Summit) заявил, что страны-члены ЕС в течение следующих трех лет планируют потратить 70 миллиардов евро на наращивание оборонных мощностей, передает корреспондент УНН.
Цитата
"В планах стран-членов потратить в течение следующих трех лет 70 миллиардов евро на наращивание оборонных мощностей, чтобы повысить обороноспособность. Это достаточно много", - заявил он.
Детали
Главный дипломат ЕС подчеркнул, что Европе нужна "более сильная оборонная промышленность", поскольку "для защиты нужно оружие".
Напомним
В начале мая официальные лица заявили, что ЕС планирует увеличить свои производственные мощности по производству артиллерийских снарядов до одного миллиона в год.