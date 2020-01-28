Бородянський звернеться до уряду щодо збільшення фінансування Мистецького арсеналу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначив, що на найближчому засіданні уряду підніме питання про фінансування Мистецького арсеналу у Києві, якому не вистачає коштів навіть на існування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінкульту.
"В понеділок, 27 січня, відбулось перше засідання нового складу Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал", - йдеться у повідомленні.
Голова Ради, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Мистецький арсенал повинен мати сталий розвиток, щоб стати об’єктом національного значення. Наразі Арсеналу бракує фінансування навіть на існування.
"Бородянський висловив намір обговорити питання фінансування Мистецького арсеналу з міністерством фінансів, а також порушити це питання на найближчому засіданні Уряду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що результатом засідання стали кілька рішень, зокрема члени Ради з питань розвитку Мистецького арсеналу домовилися звернутися листом до уряду і до Президента з проханням розглянути питання боргових зобов’язань Мистецького арсеналу у розмірі 120 млн грн та сприяти його вирішенню.
Також члени Ради мають звернутися листом до Міністерства розвитку економіки з проханням надати пояснення щодо припинення фінансування в межах інвестиційного проекту на 2020 рік та розглянути можливість відновити його фінансування як нагально необхідного для існування інституції.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".