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Бородянский обратится к правительству касательно увеличения финансирования Художественного арсенала

Киев • УНН

 • 15211 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил, что на ближайшем заседании правительства поднимет вопрос о финансировании Художественного арсенала в Киеве, которому не хватает средств даже на существование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Бородянский обратится к правительству касательно увеличения финансирования Художественного арсенала

"В понедельник, 27 января, состоялось первое заседание нового состава Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса Художественный арсенал", - говорится в сообщении.

Глава Совета, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Художественный арсенал должен иметь устойчивое развитие, чтобы стать объектом национального значения. Сейчас Арсеналу не хватает финансирования даже на существование.

"Бородянский выразил намерение обсудить вопросы финансирования Художественного арсенала с министерством финансов, а также поднять этот вопрос на ближайшем заседании правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом заседания стали несколько решений, в том числе члены Совета по вопросам развития Арсенала договорились обратиться с письмом к правительству и к Президенту с просьбой рассмотреть вопрос долговых обязательств Арсенала в размере 120 млн грн и способствовать решению.

Также члены Совета должны обратиться с письмом в Министерство развития экономики с просьбой предоставить объяснения о прекращении финансирования в рамках инвестиционного проекта на 2020 год и рассмотреть возможность восстановить его финансирования как остро необходимого для существования института.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал".

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