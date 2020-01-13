Зеленський затвердив новий склад Ради з питань розвитку Мистецького арсеналу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". Відповідний указ №3/2020 розміщено на сайті Глави держави, інформує УНН.
"Затвердити новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", - йдеться у тексті указу.
Так, відповідно до указу Президента головою Ради визначено міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського. Окрім того, до складу ради увійшли дружина Президента Олена Зеленська, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, радник Президента нардеп Гео Лерос та інші.
Додамо, указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, подружжя Трейсі (громадяни Сполучених Штатів) передали Україні картину українського художника Михайла Паніна "Таємний від’їзд Івана Грозного перед опричниною", яка була вивезена під час окупації України німецькими військами.