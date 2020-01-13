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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Художественного арсенала

Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Художественного арсенала

Киев  •  УНН

 • 20205 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественного арсенала". Соответствующий указ №3/2020 размещен на сайте главы государства, передает УНН.

"Утвердить новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал", - говорится в тексте указа.

Так, согласно указу Президента главой Совета определен министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Кроме того, в состав совета вошли супруга Президента Елена Зеленская, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, советник Президента нардеп Гео Лерос и другие.

Добавим, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, супруги Трейси (граждане Соединенных Штатов) передали Украине картину украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была вывезена во время оккупации Украины немецкими войсками.

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