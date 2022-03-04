Борис Джонсон: Безрозсудні дії Путіна загрожують Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що безрозсудні дії Володимира Путіна становлять пряму загрозу для усієї Європи. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
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Ця заява була зроблена внаслідок нічного інциденту на Запорізькій АЕС, де через обстріли окупантів почалася пожежа.
Уряд Великої Британії назвав ситуацію надзвичайно тривожною.
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"Президент України Володимир Зеленський та Борис Джонсон провели екстрену телефонну розмову і погодилися в тому, що головний пріоритет зараз – змусити російську сторону негайно припинити бойові дії в зоні АЕС", - йдеться у повідомленні.
Раніше Лондон ініціював скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Тепер на Даунінг-стріт кажуть, що ситуація в Запорізькій АЕС вийде на перший план на порядку денному.
Нагадаємо
В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС.