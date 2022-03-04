Борис Джонсон: безрассудные действия Путина угрожают Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что безрассудные действия Владимира Путина представляют прямую угрозу для всей Европы. Об этом информирует УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Это заявление было сделано в результате ночного инцидента на Запорожской АЭС, где из-за обстрелов оккупантов начался пожар.
Правительство Великобритании назвал ситуацию очень тревожной.
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"Президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели экстренную телефонную беседу и согласились в том, что главный приоритет сейчас - заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС", - говорится в сообщении.
Ранее Лондон инициировал созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Теперь на Даунинг-стрит говорят, что ситуация в Запорожской АЭС выйдет на первый план на повестке дня.
Напомним
В результате обстрелов оккупантов возникшей пожар на Запорожской АЭС.