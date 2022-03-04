Борис Джонсон: безрассудные действия Путина угрожают Европе

Детали

Это заявление было сделано в результате ночного инцидента на Запорожской АЭС, где из-за обстрелов оккупантов начался пожар.

Правительство Великобритании назвал ситуацию очень тревожной.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели экстренную телефонную беседу и согласились в том, что главный приоритет сейчас - заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС", - говорится в сообщении.

Ранее Лондон инициировал созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Теперь на Даунинг-стрит говорят, что ситуация в Запорожской АЭС выйдет на первый план на повестке дня.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возникшей пожар на Запорожской АЭС.