Борис Баум має бути притягнутим до відповідальності за свою роботу - нардеп

Цитата

“Щодо ділка який тут попрацював і втік за кордон (Борис Баум - ред.), то я все-таки вводив би відповідальність за такі речі: з чим ти прийшов, що накерував, які збитки приніс, чому не прибуток і притягнув би його до відповідальності. Поки не буде відповідальності – ми тільки і будемо отримувати таких горе спеціалістів: початок є, крадіжки є, а от відповідальності немає”, - наголосив Мамка.

Нардеп підкреслив, що на таку посаду, яку раніше займав Баум, треба було брати висококваліфікованого спеціаліста.

“Я не розумію вид гри цього спеціаліста, який втік за кордон (Борис Баум - ред.): в чому він спеціаліст? У покері чи в джокері? Необхідно все-таки було б іншого спеціаліста й загалом розвивати гральний бізнес, керуючись іншими тенденціями”, - повідомив нардеп.

Нагадаємо

За інформацією видання СтопКор, Борис Баум після розслідування волонтерської розслідувальної спільноти Інформнапалм щодо діяльності в Україні проросійської букмекерської компанії 1xBet (саме Баум лобіював її роботу) виїхав за кордон.

Журналісти наголошують - Баум й досі має громадянство Латвії, попри те, що у 2020 році отримав українське громадянство.

Додамо

Нещодавно була зареєстрована петиція до Президента України Володимира Зеленського із закликом заборонити 1xBet в Україні. Вона вже набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Однак, відповіді на неї ще немає.