Борис Баум должен быть привлечен к ответственности за свою работу – нардеп

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“Относительно дельца, который здесь поработал и убежал за границу (Борис Баум - ред.), то я все-таки вводил бы ответственность за такие вещи: с чем ты пришел, что наруководил, какие убытки принес, почему не прибыль и привлек бы его к ответственности. Пока не будет ответственности – мы только и будем получать таких горе специалистов: начало есть, воровство есть, а вот ответственности нет”, - подчеркнул Мамка.

Детали

Нардеп подчеркнул, что на такую ​​должность, которую раньше занимал Баум, нужно было брать высококвалифицированного специалиста.

“Я не понимаю вид игры этого специалиста, бежавшего за границу (Борис Баум – ред.): в чем он специалист? В покере или в джокере? Необходимо все-таки было бы другого специалиста и в целом развивать игорный бизнес, руководствуясь другими тенденциями", - сообщил нардеп.

Напомним

По информации издания СтопКор, Борис Баум после расследования волонтерского расследовательного сообщества Информнапалм по деятельности в Украине пророссийской букмекерской компании 1xBet (именно Баум лоббировал ее работу) выехал за границу.

Журналисты отмечают - Баум до сих пор имеет гражданство Латвии, несмотря на то, что в 2020 году получил украинское гражданство.

Добавим

Недавно была зарегистрирована петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом запретить 1xBet в Украине. Она уже набрала необходимых 25 тысяч голосов.

Однако ответа на нее еще нет.