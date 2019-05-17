Борець Беленюк заявив, що не отримав обіцяних державою призових за європейське чемпіонство

"Тільки-но усвідомив, що більше місяця пройшло з тих пір як став чемпіоном Європи, а призові від міністерства досі не отримав! Міністр Ігор Жданов, де мої призові? Такого раніше не було! Що коїться? Що сталося з міністерством? Раніше ви з мене зробили мільйонера одразу по приїзду зі змагань, принаймні, так писав ваш піарщик Павло, а зараз що? Я вже звик до життя в стилі luxury, тому навіть не мрійте що лишу вам свої 50 тис. грн за золото", - різко висловився борець.

Варто відзначити, що раніше Беленюк відкрито виражав думки стосовно питань виступів українців в Росії, а також призначенню росіянина на посаду тренера збірної України.

Нагадаємо, що Беленюк тричі вигравав чемпіонат Європи.