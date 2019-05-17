Борец Беленюк заявил, что не получил обещанных государством призовых за европейское чемпионство

"Только что осознал, что больше месяца прошло с тех пор как стал чемпионом Европы, а призовые от министерства до сих пор не получил! Министр Игорь Жданов, где мои призовые? Такого раньше не было! Что происходит? Что случилось с министерством? Ранее вы с меня сделали миллионера сразу по приезду с соревнований, по крайней мере, так писал ваш пиарщик Павел, а сейчас что? Я уже привык к жизни в стиле luxury, поэтому даже не мечтайте что оставлю вам свои 50 тыс. грн за золото", - резко высказался борец.

Стоит отметить, что ранее Беленюк открыто выражал мысли на вопросы выступлений украинский в России, а также назначению россиянина на пост тренера сборной Украины.

Напомним, что Беленюк трижды выигрывал чемпионат Европы.