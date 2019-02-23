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Болтон скасував поїздку у Південну Корею, через ситуацію в Венесуелі

Київ • УНН

 • 4503 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон скасував візит до Південної Кореї. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на Білий дім, передає УНН.

“Представник Болтона скасував свою поїздку до Республіки Корея, щоб сфокусуватися на події в Венесуелі”, — сказало джерело агентства.

Про запланований візит Болтона в Сеул для проведення консультацій перед самітом США і КНДР у В’єтнамі в середу повідомив телеканал CNN.

Як зазначав УНН, влада Венесуели прийняла рішення про тимчасове закриття трьох мостів на кордоні з Колумбією, на межі з Бразилією сталися сутички, відомо про загиблих та поранених. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила віце-президент Венесуели Делсі Родрігес.

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