Болтон скасував поїздку у Південну Корею, через ситуацію в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон скасував візит до Південної Кореї. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на Білий дім, передає УНН.
“Представник Болтона скасував свою поїздку до Республіки Корея, щоб сфокусуватися на події в Венесуелі”, — сказало джерело агентства.
Про запланований візит Болтона в Сеул для проведення консультацій перед самітом США і КНДР у В’єтнамі в середу повідомив телеканал CNN.
Як зазначав УНН, влада Венесуели прийняла рішення про тимчасове закриття трьох мостів на кордоні з Колумбією, на межі з Бразилією сталися сутички, відомо про загиблих та поранених. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила віце-президент Венесуели Делсі Родрігес.