Болтон отменил поездку в Южную Корею, из-за ситуации в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отменил визит в Южную Корею. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Белый дом, передает УНН.
"Представитель Болтона отменил свою поездку в Республику Корея, чтобы сфокусироваться на события в Венесуэле", - сказал источник агентства.
О запланированном визите Болтона в Сеул для проведения консультаций перед саммитом США и КНДР во Вьетнаме в среду сообщил телеканал CNN.
Как отмечал УНН, власти Венесуэлы принял решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией, на границе с Бразилией произошли столкновения, известно о погибших и раненых. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.