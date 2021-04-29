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Болгарія висилає російського дипломата

Болгарія висилає російського дипломата

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Болгарії оголосили ще одного російського дипломата персоною нон грата, і заявили про його вислання. Про це пише УНН з посиланням на болгарське видання NOVA.

Деталі

У четвер посол Росії була запрошена на зустріч з в.о. віце-прем'єра і міністра закордонних справ Катериною Захарієвою, під час якої відбулася "довга і змістовна розмова", обговорювався широкий спектр питань порядку денного з акцентом на розслідування прокуратурою вибухів на збройових заводах Болгарії в період з 2011 по 2020 роки, в яких болгарська влада підозрює шістьох росіян. Після розмови МЗС Болгарії випустило спеціальну заяву, в якому і повідомило, що ще один російський дипломат буде висланий з країни.

"Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія оголосить ще одного російського дипломата персоною нон грата і попросить правоохоронні органи Росії надати повне сприяння болгарській владі в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах, знищення речових доказів при пожежі і спроб отруєння трьох болгарських громадян, щоб громадяни, які вчинили ці злочини, були знайдені і віддані під суд", - йдеться в заяві, опублікованій МЗС.

Контекст

Виконуюча обов'язки віце-прем'єра і міністра закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва заявила, що в МЗС країни буде "дуже серйозна розмова" з послом Росії в Болгарії.

Причиною цього стали загострені підозри росіян в організації вибухів на заводах з виробництва боєприпасів, де, за попередніми даними, могла бути зброя для України.

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