Болгарія висилає російського дипломата

Деталі

У четвер посол Росії була запрошена на зустріч з в.о. віце-прем'єра і міністра закордонних справ Катериною Захарієвою, під час якої відбулася "довга і змістовна розмова", обговорювався широкий спектр питань порядку денного з акцентом на розслідування прокуратурою вибухів на збройових заводах Болгарії в період з 2011 по 2020 роки, в яких болгарська влада підозрює шістьох росіян. Після розмови МЗС Болгарії випустило спеціальну заяву, в якому і повідомило, що ще один російський дипломат буде висланий з країни.

"Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія оголосить ще одного російського дипломата персоною нон грата і попросить правоохоронні органи Росії надати повне сприяння болгарській владі в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах, знищення речових доказів при пожежі і спроб отруєння трьох болгарських громадян, щоб громадяни, які вчинили ці злочини, були знайдені і віддані під суд", - йдеться в заяві, опублікованій МЗС.

Контекст

Виконуюча обов'язки віце-прем'єра і міністра закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва заявила, що в МЗС країни буде "дуже серйозна розмова" з послом Росії в Болгарії.

Причиною цього стали загострені підозри росіян в організації вибухів на заводах з виробництва боєприпасів, де, за попередніми даними, могла бути зброя для України.