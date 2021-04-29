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Болгария высылает российского дипломата

Болгария высылает российского дипломата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Болгарии объявили еще одного российского дипломата персоной нон грата, и заявили о его высылке. Об этом пишет УНН со ссылкой на болгарское издание NOVA.

Детали

В четверг посол России была приглашена на встречу с и.о. вице-премьера и министра иностранных дел Екатериной Захариевой, во время которой состоялся "долгий и содержательный разговор", обсуждался широкий спектр вопросов повестки дня с акцентом на расследование прокуратурой взрывов на оружейных заводах Болгарии в период с 2011 по 2020 годы, в которых болгарские власти подозревают шестерых россиян. После разговора МИД Болгарии выпустило специальное заявление, в котором и сообщило, что еще один российский дипломат будет выслан из страны.

"Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит еще одного российского дипломата персоной нон грата и попросит правоохранительные органы России оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения вещественных доказательств при пожаре и попыток отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду", - говорится в заявлении, опубликованном МИД.

Контекст

Исполняющая обязанности вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что в МИД страны будет "очень серьезный разговор" с послом России в Болгарии.

Причиной этому стали обостренные подозрения россиян в организации взрывов на заводах по производству боеприпасов, где, по предварительным данным, могло быть оружие для Украины.

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