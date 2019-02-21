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Болгарія ратифікувала вступ Північної Македонії до НАТО

Болгарія ратифікувала вступ Північної Македонії до НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Болгарський парламент ратифікував вступ до НАТО Республіки Північна Македонія. Згоду на вступ перейменованої держави до військового альянсу дали всі присутні члени Народних Зборів, повідомляє УНН з посиланням на Independent Balkan News Agency.

Прем'єр-міністр Бойко Бориссов назвав ратифікацію "мудрим рішенням", а спікер Народних Зборів Цвєта Караянчева запевнила, що Болгарія продовжить підтримку Північної Македонії у її прагненнях інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

Спікер парламенту Північної Македонії Талат Джафері, який перебував у Болгарії з офіційним візитом під час голосування, подякував сусідню країну за підтримку.

"Значно легше досягати прогресу, коли в тебе такий друг, як Болгарія", - сказав Джафері.

Раніше УНН повідомляв, що НАТО і Македонія підписали протокол про вступ республіки до альянсу. 

Республіка Македонія офіційно змінила назву і стала Республікою Північна Македонія

Нагадаємо, НАТО чекала приєднання Македонії більше 10 років - рішення про її прийняття до альянсу була готова до підписання з квітня 2008 року. Хорватія і Албанія його тоді отримали і в 2009 році вступили в НАТО, а процес вступу Македонії заблокувала Греція через суперечку про госнаіменованіі, що тривав 27 років - з моменту її появи разом з іншими балканськими державами після розпаду Югославії. Греція побоювалася, що Македонія висуне територіальні претензії на грецьку область Македонія.

Преспанська угода про зміну назви країни з "Республіка Македонія" на "Республіка Північна Македонія" було укладено 17 червня 2018 року главами МЗС Македонії і Греції на березі озера Преспа, по якому проходить кордон між двома країнами. 11 січня 2019 року парламент Македонії схвалив внесення відповідних поправок до конституції. Парламент Греції ратифікував договір 25 січня. Процес підписання і парламентської ратифікації цього документа супроводжувалося численними політичними скандалами і протестами, включаючи звинувачення в підкупі місцевих депутатів з боку США.

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