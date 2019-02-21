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Болгария ратифицировала вступление Северной Македонии в НАТО

Болгария ратифицировала вступление Северной Македонии в НАТО

Киев  •  УНН

 • 7707 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Болгарский парламент ратифицировал вступление в НАТО Республики Северная Македония. Согласие на вступление переименованного государства в военный альянс дали все присутствующие члены Народного Собрания, сообщает УНН со ссылкой на Independent Balkan News Agency.

Премьер-министр Бойко Бориссов назвал ратификацию "мудрым решением", а спикер Народного Собрания Цвета Караянчева заверила, что Болгария продолжит поддержку Северной Македонии в ее стремлениях интеграции в Евросоюз и НАТО.

Спикер парламента Северной Македонии Талат Джафери, который находился в Болгарии с официальным визитом во время голосования, поблагодарил соседнюю страну за поддержку.

"Значительно легче достигать прогресса, когда у тебя такой друг, как Болгария", - сказал Джафери.

Ранее УНН сообщал, что НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс.

Македония официально изменила название и стала Республикой Северная Македония.

Напомним, НАТО ждало присоединения Македонии более 10 лет - решение о принятии в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, который длился 27 лет - с момента ее появления вместе с другими балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония выдвинет территориальные претензии на греческую область Македония.

Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Македония" на "Республика Северная Македония" было заключено 17 июня 2018 главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и парламентской ратификации этого документа сопровождался многочисленными политическими скандалами и протестами, включая обвинения в подкупе местных депутатов со стороны США.

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