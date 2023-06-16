Болгарія прагне долучитись до ініціативи ЄС щодо закупівлі снарядів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Болгарія висловила прагнення приєднатись до надання військової допомоги Україні від ЄС. Зокрема, країна хоче доєднатись до спільних закупівель снарядів. Про це розповів міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, пише Politico, передає УНН.
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"Ми дуже чітко прагнемо приєднатися до цієї коаліції... Думаю, ми зможемо забезпечити Україну частиною необхідних боєприпасів", - повідомив Тодор Тагарєв.
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Європейське оборонне агентство запустило проєкт для держав-членів спільної закупівлі боєприпасів, щоб поповнити свої запаси або відправити їх в Україну. Болгарія була однією з двох країн ЄС (іншою є військово нейтральна Ірландія), які не приєдналися до схеми EDA.
Проте міністр зазначив, що рішення країни змінилось, і вони планують доєднатись до спільних закупівель снарядів для України.
У міноборони Болгарії повідомили, що наразі в країні не було прийнято жодного офіційного документа з приводу приєднання Болгарії до ініціативи ЄС, проте оборонне відомство знайде спосіб це змінити.
Politico зазначають, що цей крок означає різку зміну напрямку руху на політичній арені ЄС для балканської країни. І це є заслугою нового уряду, який прийшов на посаду минулого тижня після періоду тривалої нестабільності, під час якого відбулося п’ять виборів за два роки.
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