Болгария стремится присоединиться к инициативе ЕС по закупке снарядов для Украины

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"Мы очень четко стремимся присоединиться к этой коалиции... Думаю, мы сможем обеспечить Украину частью необходимых боеприпасов", - сообщил Тодор Тагарев.

Детали

Европейское оборонное агентство запустило проект для государств-членов совместной закупки боеприпасов, чтобы пополнить свои запасы или отправить их в Украину. Болгария была одной из двух стран ЕС (другой является военно-нейтральная Ирландия), которые не присоединились к схеме EDA.

Однако министр отметил, что решение страны изменилось, и они планируют присоединиться к совместным закупкам снарядов для Украины.

В минобороны Болгарии сообщили, что пока в стране не было принято ни одного официального документа по поводу присоединения Болгарии к инициативе ЕС, однако оборонное ведомство найдет способ это изменить.

Politico отмечают, что этот шаг означает резкое изменение направления движения на политической арене ЕС для балканской страны. И это является заслугой нового правительства, которое пришло в должность на прошлой неделе после периода длительной нестабильности, во время которого произошло пять’выборов за два года.

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