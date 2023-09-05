Болгарія націоналізувала нафтовий термінал російського «Лукойла»

Деталі

Міністр транспорту та комунікацій Болгарії Георгі Гвоздейков заявив, що уряд не виплачуватиме Лукойлу компенсації, оскільки договір розірваний через форс-мажорні обставини.

Цитата

"Відтепер "Лукойл" може добиватися своїх прав десь ще, але не в Болгарії. Ми дотрималися закону та європейського регулювання", — сказав він.

"Лукойл" підписав концесійний договір на управління терміналом "Росенец" у 2011 році. Термін дії договору – 35 років. Цього літа парламент Болгарії вирішив розірвати договір через санкції, накладені Євросоюзом на росію через війну в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд у Болгарії заарештував бізнес-партнера пригожина