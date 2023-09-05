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Болгарія націоналізувала нафтовий термінал російського «Лукойла»

Болгарія націоналізувала нафтовий термінал російського «Лукойла»

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Влада Болгарії взяла під контроль держави нафтовий термінал Росенець поряд із портом Бургас. Раніше він належав російській компанії "Лукойл". Про це повідомляєболгарський канал bTV, пише УНН.

Деталі

Міністр транспорту та комунікацій Болгарії Георгі Гвоздейков заявив, що уряд не виплачуватиме Лукойлу компенсації, оскільки договір розірваний через форс-мажорні обставини.

Цитата

"Відтепер "Лукойл" може добиватися своїх прав десь ще, але не в Болгарії. Ми дотрималися закону та європейського регулювання", — сказав він.

"Лукойл" підписав концесійний договір на управління терміналом "Росенец" у 2011 році. Термін дії договору – 35 років. Цього літа парламент Болгарії вирішив розірвати договір через санкції, накладені Євросоюзом на росію через війну в Україні.

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