Болгарія націоналізувала нафтовий термінал російського «Лукойла»
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Влада Болгарії взяла під контроль держави нафтовий термінал Росенець поряд із портом Бургас. Раніше він належав російській компанії "Лукойл". Про це повідомляєболгарський канал bTV, пише УНН.
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Міністр транспорту та комунікацій Болгарії Георгі Гвоздейков заявив, що уряд не виплачуватиме Лукойлу компенсації, оскільки договір розірваний через форс-мажорні обставини.
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"Відтепер "Лукойл" може добиватися своїх прав десь ще, але не в Болгарії. Ми дотрималися закону та європейського регулювання", — сказав він.
"Лукойл" підписав концесійний договір на управління терміналом "Росенец" у 2011 році. Термін дії договору – 35 років. Цього літа парламент Болгарії вирішив розірвати договір через санкції, накладені Євросоюзом на росію через війну в Україні.
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