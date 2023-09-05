Болгария национализировала нефтяной терминал российского "Лукойла"

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Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков заявил, что правительство не будет выплачивать Лукойлу компенсации, поскольку договор расторгнут из-за форс-мажорных обстоятельств.

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"Отныне "Лукойл" может добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Мы придерживались закона и европейского регулирования", — сказал он.

"Лукойл" подписал концессионный договор на управление терминалом "Росенец" в 2011 году. Срок действия договора – 35 лет. Этим летом парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных Евросоюзом на Россию из-за войны в Украине.

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