Болгария национализировала нефтяной терминал российского "Лукойла"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Власти Болгарии взяли под контроль государства нефтяной терминал Росенец рядом с портом Бургас, который ранее принадлежал российской компании "Лукойл". Об этом сообщает болгарский канал bTV, пишет УНН.
Детали
Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков заявил, что правительство не будет выплачивать Лукойлу компенсации, поскольку договор расторгнут из-за форс-мажорных обстоятельств.
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"Отныне "Лукойл" может добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Мы придерживались закона и европейского регулирования", — сказал он.
"Лукойл" подписал концессионный договор на управление терминалом "Росенец" в 2011 году. Срок действия договора – 35 лет. Этим летом парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных Евросоюзом на Россию из-за войны в Украине.
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