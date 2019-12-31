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Болгарія має намір отримувати російський газ з "Турецького потоку" з 1 січня

Болгарія має намір отримувати російський газ з "Турецького потоку" з 1 січня

Київ • УНН

 • 15592 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Болгарія має намір отримувати російський газ з "Турецького потоку" з 1 січня 2020 року. Місцем доставки стане термінал на кордоні з Туреччиною, заявила міністр енергетики республіки Теменужка Петкова, повідомляє УНН з посиланням на DW.

Очікується, що "Турецький потік" приноситиме Болгарії близько 2,9 млрд кубометрів газу на рік.

За словами міністра, в результаті угоди, укладеної болгарської газовою компанією "Булгаргаз" з російським "Газпромом", країна зможе заощадити 76 млн левів (35 млн євро). Раніше Болгарія платила Румунії, яка виступала як країна-транзитер газу з Росії. Це дозволить знизити ціну для болгарських споживачів на 5 відсотків, додала Петкова.

Нагадаємо, США 20 грудня ввели санкції відносно іноземних компаній, що надають суду для будівництва "Північного потоку - 2" і "Турецького потоку". Штрафні заходи, закладені в оборонному бюджеті Сполучених Штатів на 2020 рік, передбачають заборону на в'їзд в США для представників цих фірм, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

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