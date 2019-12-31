Болгария намерена получать российский газ из "Турецкого потока" с 1 января
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Болгария намерена получать российский газ из "Турецкого потока" с 1 января 2020 года. Местом доставки станет терминал на границе с Турцией, заявила министр энергетики республики Теменужка Петкова, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Ожидается, что "Турецкий поток" будет приносить Болгарии около 2,9 млрд кубометров газа в год.
По словам министра, в результате соглашения, заключенного болгарской газовой компанией "Булгаргаз" с российским "Газпромом", республика сможет сэкономить 76 млн левов (в пересчете - 35 млн евро). Ранее Болгария платила Румынии, которая выступала как страна - транзитер газа из России. Это позволит снизить цену для болгарских потребителей на 5 процентов, добавила Петкова.
Напомним, США 20 декабря ввели санкции в отношении иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Штрафные меры, заложенные в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год, предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих фирм, а также заморозку любых активов на территории страны.