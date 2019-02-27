Боксерський бій-реванш Ф'юрі-Уайлдер відмінили
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Промоутерська компанія "Top Rank" оголосила про те, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі не проведе в травні матч-реванш з чинним чемпіоном світу за версією WBC американцем Деонтеєм Уайлдером, інформує УНН з посиланням на CBSsports.
Причиною відмови стало бажання британця Ф'юрі провести спочатку інший бій у США аби отримати на території штатів більшої популярності та підтримки перед реваншем з Уайлдером.
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Зауважимо, що перший бій Уайлдер - Ф'юрі відбувся на початку грудня в Лос-Анджелесі. За підсумками 12 раундів роздільним суддівським рішенням була зафіксована нічия, а американець зберіг свій пояс чемпіона за версією WBC.