Боксерский бой-реванш Фьюри-Уайлдер отменили

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 29915 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117962 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121183 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123589 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122097 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153696 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117288 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145163 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130496 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Боксерский бой-реванш Фьюри-Уайлдер отменили

Боксерский бой-реванш Фьюри-Уайлдер отменили

Киев  •  УНН

 • 8710 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Промоутерская компания "Top Rank" объявила о том, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри не произведет в мае матч-реванш с действующим чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, информирует УНН со ссылкой на CBSsports.

Причиной отказа стало желание британца Фьюри провести сначала другой бой в США, чтобы получить на территории штатов большую популярность и поддержку перед реваншем с Уайлдером.

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Отметим, что первый бой Уайлдер - Фьюри состоялся в начале декабря в Лос-Анджелесе. По итогам 12 раундов раздельным судейским решением была зафиксирована ничья, а американец сохранил свой пояс чемпиона по версии WBC.

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