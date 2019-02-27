Боксерский бой-реванш Фьюри-Уайлдер отменили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Промоутерская компания "Top Rank" объявила о том, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри не произведет в мае матч-реванш с действующим чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, информирует УНН со ссылкой на CBSsports.
Причиной отказа стало желание британца Фьюри провести сначала другой бой в США, чтобы получить на территории штатов большую популярность и поддержку перед реваншем с Уайлдером.
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Отметим, что первый бой Уайлдер - Фьюри состоялся в начале декабря в Лос-Анджелесе. По итогам 12 раундов раздельным судейским решением была зафиксирована ничья, а американец сохранил свой пояс чемпиона по версии WBC.