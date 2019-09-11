Боксер Ф'юрі заявив, що може нокаутувати Усика однією рукою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі виразив думку, що здатний перемогти Олександра Усика лише однією рукою, повідомляє УНН з посиланням на Boxing Scene.
"Чесно кажучи, я не особливо думаю про Усика. Він не турбує мої думки. Ніколи. Я міг би перемогти Усика однією рукою. Я навіть дозволю вам вибрати: яку зав'язати за моєю спиною, а який мені вести поєдинок. У будь-якому випадку це буде на добраніч для нього", - заявив Ф'юрі.
Примітно, що в активі Ф'юрі 28 перемог і 1 нічия. Наступна сутичка британця пройде вже 14 вересня проти шведа Отто Валліна, який має 20 перемог і жодної поразки.
Нагадаємо, що останній поєдинок 31-річний британець провів проти Тома Шварца, якого нокаутував у другому раунді.