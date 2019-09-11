Боксер Фьюри заявил, что может нокаутировать Усика одной рукой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри выразил мнение, что способен победить Александра Усика только одной рукой, сообщает УНН со ссылкой на Boxing Scene.
"Честно говоря, я не особо думаю об Усике. Он не беспокоит мои мысли. Никогда. Я мог бы победить Усика одной рукой. Я даже позволю вам выбрать: какую завязать за моей спиной, а какой мне вести поединок. В любом случае это будет спокойной ночи для него", - заявил Фьюри.
Примечательно, что в активе Фьюри 28 побед и 1 ничья. Следующая схватка британца пройдет уже 14 сентября против шведа Отто Валлина, который имеет 20 побед и ни одного поражения.
Напомним, что последний поединок 31-летний британец провел против Тома Шварца, которого нокаутировал во втором раунде.