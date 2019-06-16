Боксер Ф'юрі здобув двадцяту перемогу нокаутом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі здобув свою 28-ту перемогу на профі-рингу, інформує УНН.
У Лас-Вегасі "Циганський Король" вже в другому раунді нокаутував досі непереможного німця Тома Шварца. Спочатку Ф'юрі надіслав опонента в нокдаун, а згодом рефері вирішив зупинити бій, коли німець опинився в куту і потрапив під серію ударів британця.
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Британець після бою зазначив, що він готовий битися із будь-яким суперником, а наступні його бої заплановані на 21 вересня та 5 жовтня. У наступному році в планах Ф'юрі другий поєдинок із Деонтеєм Уайлдером.
Додамо, в активі Ф'юрі 28 перемог 20 з яких нокаутом, і одна нічия.