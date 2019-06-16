Боксер Фьюри одержал двадцатую победу нокаутом

В Лас-Вегасе "Цыганский Король" уже во втором раунде нокаутировал до сих пор непобедимого немца Тома Шварца. Сначала Фьюри отправил оппонента в нокдаун, а затем рефери решил остановить бой, когда немец оказался в углу и попал под серию ударов британца.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский боксер Далакян в третий раз защитил титул чемпиона мира



Британец после боя отметил, что он готов драться с любым соперником, а следующие его бои запланированы на 21 сентября и 5 октября. В следующем году в планах Фьюри второй поединок с Деонтеем Уайлдером.



Добавим, в активе Фьюри 28 побед 20 из которых нокаутом, и одна ничья.