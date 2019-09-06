Боксер Ф'юрі відніс Усика до числа двох найнебезпечніших суперників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Ексчемпіон світу у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі назвав імена двох найбільш небезпечних суперників для себе, повідомляє УНН з посиланням на "ESPN".
Ф'юрі вважає, що американець Деонтей Уайлдер та українець Олександр Усик несуть небезпеку для нього.
"Можливо, Уайлдер найнебезпечніший. Я бився з ним, я вже його перемагав (бій закінчився нічиєю - ред.). Так що це був найскладніший виклик. Не бачу нікого, хто може створити такі ж проблеми. Хоча можливо, Олександр Усик. Він здається незручним хлопцем. Усик - лівша, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, непереможний чемпіон. Так що, ймовірно, він наступний найбільш важкий виклик для мене", - заявив Ф'юрі.
Крім того, британець невисоко оцінив здібності нинішнього чемпіона світу з Мексики Енді Руїса, який отримав пояси після нокауту над Ентоні Джошуа.
"Енді Руїс - посередній боксер. Швидкість рук ще нічого не вирішує. У суперважкій вазі є багато боксерів зі швидкими руками. Я можу перемогти Руїса, сховавши одну руку за спину. Навіть якщо він притисне мене до канатів, я все одно поб'ю його", - наголосив британець.
Також Ф'юрі додав, що "планую увійти в історію, як найвеличніший боксер у суперважкій вазі всіх часів".
Нагадаємо, що Ф'юрі обіцяв нокаутувати Уайлдера у другому бою.